Gevreesde herfstgolf blijft uit: “Worstcasescenario is vermeden”, zegt Van Gucht

Viroloog Steven Van Gucht zegt aan VTM NIEUWS dat we het worstcasescenario hebben kunnen vermijden. “Dat was meer dan 1000 bedden op intensieve zorg, en meer dan de helft van de bedden bezet met Covidpatiënten.”

Toch wil hij niet te vroeg juichen. “Als het echt gaat verergeren, denk ik niet dat we die zones nog gaan bereiken. Maar het zou natuurlijk wel druk kunnen worden in de komende weken. We hopen van niet, en hopen dat het meevalt. Voorlopig doen we het beter dan die vroegere voorspellingen, dus dat is een goeie zaak.”