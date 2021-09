Gevaccineerde zwangere vrouwen geven antilichamen tegen Covid-19 door aan hun ongeboren baby’s

Nederland­se onderzoe­kers: “Corona bij zwangere kan leiden tot kapotte placenta en levensge­vaar baby”

26 augustus Een infectie met het coronavirus kan bij zwangere vrouwen leiden tot een kapotte placenta, met een levensgevaarlijke situatie voor de baby tot gevolg. Dat blijkt uit onderzoek van de universitaire ziekenhuizen Erasmus MC in Rotterdam en het LUMC in Leiden. “De hoeveelheid vrouwen bij wie dit nu is aangetroffen en de ernst ervan vinden wij erg zorgwekkend.”