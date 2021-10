Getest: ziekenhuiseten maakt je alleen maar zieker. Na 2 weken al dramatisch effect op bloedwaarden

Onthutsen­de cijfers: 1 op 3 zorgperso­neels­le­den in Brusselse woonzorg­cen­tra ongevacci­neerd, ook al werken ze met de meest kwetsbaren

29 september De vaccinatiegraad in de Belgische ziekenhuizen en woonzorgcentra ligt globaal genomen hoog, maar de vaccinatiegraad van het personeel in Brusselse woonzorgcentra hinkt zwaar achterop: 1 op de 3 zorgpersoneelsleden is er niet gevaccineerd.