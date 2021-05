Gentherapie geeft gedeeltelijk zicht aan blinde man

Eén prik met coronavac­cin kan overdracht binnen huishouden met helft verminde­ren

4 mei Wie al een eerste prik kreeg met het coronavaccin van Pfizer/BioNTech of AstraZeneca, vermindert niet alleen het risico om besmet te raken, maar ook om het virus door te geven aan leden van zijn of haar huishouden. Dat blijkt uit een Britse studie. Als één iemand in een gezin ingeënt is, zien wetenschappers meteen de helft minder besmettingen.