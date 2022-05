Genetische afwijking verklaart waarom sommigen erg ziek worden bij stafylokokkeninfectie

Een defect in het OTULIN-gen bij een klein aantal mensen verklaart waarom zij een bijzonder ernstige vorm van stafylokokkeninfectie krijgen. Dat blijkt uit een internationale studie waaraan ook het UZ Leuven heeft meegewerkt. De studie werd vandaag gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Science.

Een stafylokokkeninfectie is in het overgrote deel van de gevallen volstrekt onschadelijk. De meeste mensen hebben verzamelingen stafylokokken in hun lichaam, bijvoorbeeld in de neus of op de huid. Behalve af en toe wat huiduitslag hebben die bacteriën nagenoeg geen gevolgen. Sommige infecties leidden echter tot grotere complicaties en in erg zeldzame gevallen is de infectie ook dodelijk.

Waarom de ene persoon met een bijzonder zware infectie te maken krijgt en de andere slechts milde symptomen vertoont, was tot hiertoe nooit duidelijk. Het onderzoeksteam, dat bestaat uit wetenschappers van het UZ en uit de Verenigde Staten en Nederland, bestudeerde daarom de genetische stamboom van de patiënten met erg zware vormen van infecties. Het team keek daarbij niet enkel naar stafylokokkeninfecties, maar ook naar andere ingrepen waarbij er onverwachts een zware infectie optrad.

Door informatie uit te wisselen met collega's kwam het team uit bij het OTULIN-gen. "Dat gebeurde eigenlijk 'over a coffee', zoals we zeggen", vertelt professor Isabelle Meyts. "Door te praten met andere departementen en verschillende laboratoria, kwamen we tot de conclusie dat patiënten die een ernstige infectie vertoonden, allemaal een defect in hetzelfde gen hadden. Zo is het onderzoek gestart."

Het OTULIN-gen staat normaal gezien in voor de afremming van een inflammatoire reactie of een ontstekingsreactie in het lichaam. Een verstoorde werking van het gen, of helemaal geen OTULIN-gen hebben, kan maken dat de infectie niet afgeremd wordt. Dat blijkt het geval te zijn voor de patiënten met ernstige stafylokokken- of andere infecties.

