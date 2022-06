Geneesmiddelenagentschap waarschuwt voor te lang gebruik van slaapmiddelen

Verdrievou­di­ging op week tijd: WHO telt nu al 780 besmettin­gen met apenpokken in 27 landen

De verspreiding van het apenpokkenvirus lijkt te versnellen. Sinds midden mei tot 2 juni werden er 780 gevallen bevestigd in 27 landen, zo zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zondag. Het gaat om een verdrievoudiging op een week tijd, want vorige zondag was er nog sprake van 257 bevestigde gevallen.

