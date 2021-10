Geneesmiddelenagentschap VS laat combinatie van vaccins toe voor boostershot

“FDA wil combinatie van vaccins bij boosters­hot toestaan”

19 oktober De Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA is van plan toe te staan dat Amerikanen bij hun boostershot een ander vaccin krijgen toegediend dan het middel waarmee ze eerder zijn ingeënt, meldt The New York Times. De FDA keurde in september een derde prik met Pfizer/BioNTech goed voor 65-plussers en mensen die tot risicogroepen behoren. Een adviespanel van de medicijntoezichthouder steunt ook het gebruik van Moderna en Johnson & Johnson voor dit doel.