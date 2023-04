Fraude door zorgverleners neemt toe

Tussen 2021 en 2022 is het aantal afgesloten fraudegevallen gestegen van 43 naar 81 en is het bedrag van deze fraudes meer dan verdubbeld, van 3,1 miljoen naar 6,7 miljoen euro. "We bevestigen dat er een duidelijke toename is van het aantal fraudegevallen door zorgverleners, en dat deze meer gediversifieerd zijn", aldus het Riziv.