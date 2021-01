Flesje van Pfizer kan zes dosissen bevatten in plaats van vijf: 70.000 extra vaccins dankzij 'superspuit’

Nieuwe test voorspelt of coronapa­tiënt ernstig ziek zal worden

24 december Met een simpele test kunnen ziekenhuizen binnenkort voorspellen of een coronapatiënt snel weer naar huis kan of intensieve zorg nodig zal hebben. Een bloedstaal en zogeheten cellenteller volstaan dan om in enkele minuten een vrij accurate prognose te maken van het ziekteverloop. Dat schrijven de Mediahuiskranten vandaag, na een bericht van een team van Europese onderzoekers in het online tijdschrift eLife.