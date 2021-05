“Extra shot van Moderna-vaccin helpt tegen gevaarlijke varianten”

Meteen kritiek op QVAX: “Privébe­drijf mag je rijksregis­ter­num­mer niet vragen”

7 april Nog geen 24 uur na de start van de QVAX-website, waarmee je jezelf op de vaccinreservelijst kan zetten, klinkt er bakken kritiek bij expert Matthias Dobbelaere-Welvaert van non-profitorganisatie Ministry of Privacy. Zolang er niet meer duidelijkheid is, raadt hij iedereen aan om zich voorlopig niet te registreren. De website is in opdracht van de overheid door een privébedrijf gebouwd. “Een privébedrijf mag niet je rijksregisternummer vragen”, zegt hij bij HLN LIVE.