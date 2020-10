Experts over coronabesmettingen bij kinderen: “Een kind op intensieve is hoogst uitzonderlijk”

Trump belooft zijn eigen behande­ling met antilicha­men gratis te maken voor alle Amerikanen: kán dat wel?

8 oktober President Donald Trump is in de wolken over zijn behandeling met een cocktail van antilichamen, die hij nota bene zélf had voorgesteld én die hem al na een dag weer kiplekker deed voelen, zo beweert hij toch. In een videoboodschap beloofde Trump alle Amerikanen “dezelfde behandeling als die van uw president” gratis te verschaffen: “We hebben honderdduizenden doses.” Het is echter nog maar de vraag of deze medicatie wel snel toegankelijk kan zijn en of er ook genoeg van zal zijn voor iedereen.