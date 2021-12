Experten schrijven Janssen-vaccin nog niet af: “Het is als een goede wijn, die wordt met de tijd steeds beter”

Eerst waren er de vertraagde leveringen vanwege productieproblemen. En toen het vaccin van Janssen er eind april eindelijk was, bleek het in zeldzame gevallen te leiden tot ernstige trombose. Daarop werd de prik in ons land afgeraden voor iedereen van 40 jaar en jonger. Dit najaar adviseerde de Hoge Gezondheidsraad bovendien dat na inenting met een dosis van Janssen, een herhaalprik van concurrenten Moderna of Pfizer noodzakelijk was. Daarmee werden op een half jaar tijd bijna alle voordelen van het Janssen-vaccin van tafel geveegd.

In verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten, waar het vaccin voor het eerst op grote schaal werd ingezet, kreeg de prik de status van ‘tweederangsvaccin’. En ook in ons land is het aantal prikken met Janssen beperkt: van de vijf miljoen bestelde doses werden er tot nu slechts 418.000 gebruikt. Een bescheiden aantal, vergeleken met Moderna (1,5 miljoen), Astra Zeneca (2,8 miljoen) en Pfizer (14,1 miljoen).

Duurzaamheid

“Ik denk dat dit vaccin een voordeel heeft dat veel mensen niet zien. Duurzaamheid”, zegt immunoloog David Martínez van de University of North Carolina. Het gaat om het vermogen van het vaccin om ook op termijn een robuuste bescherming te bieden tegen besmetting met het coronavirus. Hoewel de monodosis van Janssen niet de beschermingsgraad haalt van concurrenten Moderna en Pfizer, lijkt deze in de loop van de tijd amper af te nemen. In tegenstelling tot de andere twee. Blind staren op de ‘peak performance’ van een vaccin is onverstandig volgens experten als Martínez.

Minstens zo belangrijk is de duurzaamheid van de prikken. Maar wat precies de duurzaamheid van een vaccin bepaalt, dat weet men nog niet. “Het belangrijkste is dat het immuunsysteem door heeft dat het bedreigd wordt", zegt Mark Slifka, een vaccinexpert van de Oregon Health & Science University. Volgens Slifka zorgt een duurzaam vaccin ervoor dat iedere keer dat het coronavirus terugkeert, zou het immuunsysteem sterker, sneller en preciezer de bedreiging af moeten kunnen slaan.

Geheugen

Bij het herkennen van een (terugkerende) bedreiging spelen zogenoemde B- en T-cellen die het lichaam aanmaakt na vaccinatie een belangrijke rol. Zij vormen samen het geheugen van het immuunsysteem. Zodra het virus zich meldt, komen ze in actie. De B-cellen produceren de antilichamen die moeten voorkomen dat het virus een cel binnendringt en je besmet. De T-cellen zijn je tweedelijnsdefensie: mocht het virus toch een cel binnendringen, dan dwingen zij het virus tot zelfdestructie. Hierdoor is de kans kleiner dat bij een infectie (ernstig) ziek wordt.

De B- en T-cellen klonen zichzelf in grote aantallen om de aanval af te slaan. Maar zodra het gevaar geweken is, neemt hun aantal af en gaan ze in een soort slaapstand. Het aantal B-cellen moet echter voldoende groot blijven om opnieuw een bedreiging van het virus te herkennen én te kunnen reageren.

Daarom wordt het aantal B-cellen en antilichamen vaak als surrogaat genomen voor de duurzaamheid van de bescherming van een vaccin. Men heeft daar goede ervaringen mee bij andere ziekten: mensen die tientallen jaren geleden werden ingeënt tegen waterpokken en mazelen, hebben nu nog altijd een groot aantal antilichamen en B-cellen.

mRNA

En juist daar kan het aan schorten bij de mRNA-vaccins van Moderna en Pfizer, waarschuwt immunoloog Ai-ris Yonekura Collier, van het Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston. “We zien het aantal antilichamen snel dalen” in de maanden nadat mensen hun Pfizer of Moderna-prikken hebben gehad. Hoewel een daling van het aantal antilichamen gebruikelijk is, vindt Collier dat het wel heel snel gaat. In een klein onderzoek van Collier blijkt dat acht maanden na vaccinatie het aantal antilichamen tot wel 40 keer kleiner is. En het is nog niet duidelijk of die daling daarna doorzet of afvlakt. Volgens vaccinexpert Slifka is de belangrijkste vraag of - en hoe hoog - je boven de minimumgrens blijft waardoor je immuunsysteem voldoende reageert op het coronavirus.

Collier vermoedt dat mensen die met het vaccin van Janssen zijn ingeënt, wellicht een streepje voor hebben. De bescherming tegen zware symptomen is weliswaar twee maanden na inenting lang niet zo hoog als bij de mRNA-vaccins (74% bij Janssen tegenover 95% bij Moderna en Pfizer). Maar Collier stelt vast dat in tegenstelling tot die vaccins, het aantal antilichamen acht maanden na vaccinatie amper is afgenomen. In sommige gevallen is het aantal zelfs gestegen. “Zie het als goede wijn", stelt Collier, “die wordt na verloop van tijd steeds beter". Met een booster shot van Janssen na twee maanden schiet de beschermingsgraad zelfs naar 94%, praktisch gelijk aan de mRNA-vaccins. Als dit hoge beschermingsniveau ook na verloop van tijd kan worden vastgehouden, kan het Janssen-vaccin zich van outsider tot favoriet maken, zo stelt het artikel in The Atlantic.

Voorbarig

Toch wil vaccinexpert Slifka zijn hand voor geen enkel van de huidige vaccins in het vuur steken. Zo werken zowel Moderna, Pfizer als Janssen aan nieuwe versies van hun vaccin. Bovendien zouden nieuwe varianten het immuunsysteem kunnen omzeilen. Een recente studie stemt optimistisch: tot nu toe houden de gekende vaccins stand.

Maar toch, er is nog weinig bekend over de frequentie en ideale timing van boosterhots. Het is mogelijk dat het corona-vaccinatieprogramma in de toekomst bestaat uit drie initiële prikken van Moderna of Pfizer (eventueel opgevolgd door boosters) of twee prikken van Janssen (eventueel met herhaalprikken) of eventueel een combinatie van verschillende soorten vaccins.

Blijft overeind dat een vaccin dat een langdurige, robuuste bescherming tegen corona biedt, ideaal is. En misschien is dat wel het tot nu toe verguisde vaccin van Janssen.

