Ex-farmabaas: “Het is onverantwoord om de coronavaccinatie totaal vrijwillig te maken”

Wetenschap­pers: “Dodelijk Chaparevi­rus uit Bolivia overgedra­gen van mens tot mens”

17 november Wetenschappers van het US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hebben ontdekt dat het Chaparevirus, een zeldzaam dodelijk virus, kan overgaan van mens tot mens. Voorlopig zijn alleen kleine uitbraken van het virus bekend in Bolivia. Het virus doet denken aan Ebola en is afkomstig van ratten, die het aan de mens doorgaven.