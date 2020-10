Europese Commissie wil giftige chemicaliën uit alledaagse producten verbannen

De Europese Unie is de op één na grootste producent van chemische producten, volgens cijfers uit 2018, met een marktaandeel van bijna 17 procent. De bedrijfstak biedt werk aan 1,2 miljoen mensen in de EU. Volgens experten zijn er zowat 100.000 chemicaliën op de markt, die zowat allemaal in een of andere hoeveelheid mogelijk schadelijk zijn. De economische belangen zijn dus groot, maar de Europese Commissie ziet de nieuwe strategie als een “formidabele groeikans”, zegt ze. De nieuwe, veiligere en in de EU ontwikkelde chemicaliën op termijn een “referentie zullen zijn in de hele wereld”.