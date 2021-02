Europese Commissie: "Eerste kwartaal sowieso moeilijk voor levering vaccins"

CEO AstraZene­ca: “Productie ligt twee maanden achter op schema. Problemen situeren zich in België en Nederland”

27 januari Het zit er bovenarms op tussen farmagigant AstraZeneca en de Europese Commissie. Pascal Soriot, CEO van AstraZeneca, verdedigt zijn bedrijf in een interview met la Repubblica. Hij heeft het over een achterstand in de productie van twee maanden. “We zouden graag meer produceren”, zegt hij aan de Italiaanse krant. “De huidige problemen hebben te maken met het maken van het vaccin zelf.” En dat gebeurt in twee partnerfabrieken: een in België en een in Nederland. Hij wees er ook nog eens fijntjes op dat het Verenigd Koninkrijk drie maanden voor Europa een contract tekende en daarom als eerste moet worden bediend.