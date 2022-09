Emna getuigt over ‘mefi’-verslaving: “Die ene avond heeft toen heel mijn leven verpest”

Steeds meer mensen laten een zorgvol­macht registre­ren

In het eerste halfjaar van 2022 werden 41.405 zorgvolmachten geregistreerd, ruim 7.000 meer dan een jaar eerder. Met een zorgvolmacht kan iemand een of meerdere personen aanduiden die zijn of haar vermogen of een deel ervan mogen beheren als hij of zij daar zelf niet meer toe in staat is. Op dit moment zijn er al 260.016 mensen met een zorgvolmacht. Dat schrijft De Tijd vandaag.

