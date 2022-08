Emmanuel André: "Risico op pandemie door massale verspreiding vogelgriepvirus neemt maand na maand toe”

Op de stranden van het Zeeuwse schiereiland Walcheren spoelen dagelijks tientallen dode vogels aan. Dinsdag waren het er zelfs 250. Waarschijnlijk zijn ze doodgegaan door de vogelgriep. De Nederlandse viroloog Marion Koopmans noemt de impact van de wereldwijde uitbraak van H5-vogelgriep onder dieren “dramatisch”.

Een dodelijke variant van het vogelgriepvirus kostte een maand geleden ook al duizenden zeevogels het leven aan de Britse oostkust. Ze spoelden aan van Schotland in het noorden tot Suffolk in het zuiden. En ook in ons land werd de vogelgriep vastgesteld, onder meer in enkele Limburgse gemeenten.

Vogelgriepvrij

Sinds begin juni is ons land weer vogelgriepvrij verklaard, enkele weken nadat de ophokplicht voor pluimvee ongedaan werd gemaakt. Maar volgens het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) is voorzichtigheid nog altijd geboden. “Het virus circuleert nog steeds actief in wilde vogelpopulaties in Europa en het risico op besmetting voor pluimvee- en vogelhouderijen blijft reëel”, zei het toen.

Ook Emmanuel André is verontrust. “De vogelgriep heeft nog nooit zo veel sterfte veroorzaakt bij wilde vogels", zegt hij. “Vorig jaar zijn ook zo’n 100 miljoen stuks pluimvee geruimd om de epidemie onder controle te houden. De massale verspreiding van dit virus brengt de menselijke bevolking in gevaar, want hoe meer het virus circuleert, hoe groter de kans dat het muteert en zich aanpast aan de mens. En hoe meer het virus circuleert, hoe groter de kans dat het mensen tegenkomt. Het risico op een pandemie neemt dus van maand tot maand toe.”

Geruimd

Volgens gegevens van de World Organisation for Animal Health (WOAH) die opgevraagd werden door de Britse krant ‘The Telegraph’ zijn al meer dan 22 miljoen gevallen van de vogelgriep gemeld in 68 landen dit seizoen. Dat is dubbel zo veel als in de periode tussen oktober 2020 en september 2021. Er werden ook al 94,2 miljoen stuks pluimvee geruimd, aanzienlijk meer dan de 54,4 miljoen van vorig seizoen.

Dat leidt naast het gezondheidsrisico ook tot hogere prijzen bij de consument. Prijzen die al onder druk stonden door de stijgende voedselonzekerheid als gevolg van het extreme weer en de oorlog in Oekraïne.

Rapport

In het recentste Europese surveillancerapport over hoog pathogene virussen (lees: virussen die erg besmettelijk zijn en ernstige ziekteverschijnselen veroorzaken) van een maand geleden was wel nog te lezen dat het risico op infectie op dat moment laag was voor de algemene populatie in de Europese Unie en laag tot matig voor mensen die beroepshalve in contact komen met vogels.

Bekijk ook: