EMA start onderzoeksprocedure naar coronavaccin van Sanofi

Ziekenhui­zen willen sleutelen aan vergoeding artsen

22 juni Zorgkoepel Zorgnet-Icuro stelt voor artsen minder te vergoeden per prestatie en meer voor de geleverde service. Dat schrijft De Tijd vandaag. "Het systeem is op", zegt Zorgnet-Icuro-topvrouw Margot Cloet in de krant.