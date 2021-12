EMA: “Nog geen duidelijkheid over nood aan aangepast vaccin tegen omikron”

Het is nog niet duidelijk of er een aangepast vaccin nodig zal zijn om bescherming te bieden tegen de omikronvariant van het coronavirus. Dat heeft directeur Emer Cooke van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) gezegd op een persbriefing. “De wetenschappelijke wereld heeft nog meer informatie nodig over de impact van de variant op de doeltreffendheid van de goedgekeurde vaccins”, verklaarde Cooke.

De zeer besmettelijke omikronvariant, die eind november in Zuid-Afrika werd ontdekt, is aan een steile opmars bezig in Europa en andere werelddelen. Toch is er nog veel onduidelijkheid over de doeltreffendheid van de vaccins en boosterprikken tegen de variant, die aanzienlijke mutaties vertoont. Zowel over de bescherming tegen symptomatische infectie en ernstige ziekte, alsook over hospitalisatie en overlijden is nog meer data nodig.

“Betere positie dan vorig jaar”

Marco Cavaleri, hoofd vaccinatiestrategie bij het EMA, verwacht dat het nog een paar weken zal duren vooraleer een duidelijk beeld zal ontstaan. Cooke verzekerde wel dat het agentschap hoe dan ook “niet van nul zal moeten beginnen”. Er is een snel evaluatieproces in de steigers gezet en producenten zijn al geïnformeerd over het goedkeuringsproces voor aangepaste vaccins. Het is ook best mogelijk dat de vereiste aanpassingen niet zo sterk zullen afwijken van de bestaande vaccins, aldus de directeur.

Het is precies een jaar geleden dat het EMA groen licht gaf voor het gebruik van een eerste vaccin tegen Covid-19 in de Europese Unie. Na het fiat voor Pfizer-BioNTech volgde ook groen licht voor de vaccins van Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson en maandag Novavax. Intussen is de Europese vaccinproductie vertienvoudigd tot zo’n 300.000 doses per maand. Daarnaast zijn ook zes behandelingen tegen corona goedgekeurd. “Ik had een jaar geleden niet verwacht dat we vandaag nog in een pandemie zouden zitten, maar we bevinden ons niettemin in een betere positie dan een jaar geleden”, blikt Cooke terug.

