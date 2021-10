EMA geeft nu ook goedkeuring voor boosterprik met coronavaccin van Moderna

Jobat Mythe of waarheid: moet je loon ieder jaar een beetje stijgen?

11:00 We zien ons salaris graag met de tijd aandikken. Naarmate we meer expertise opbouwen, is het ook niet vreemd dat daar een financiële compensatie tegenover staat. Maar op welke manier dient ons inkomen zich te vermeerderen? Wat zegt de wet en wanneer moeten we zelf in actie schieten? Jobat.be klopte aan bij Kim Van Houtven, senior hr-consultant bij SD Worx.