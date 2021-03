Elke dag krijgt één Belg een penisprothese: “Het enige wat ik mij beklaag, is dat ik het niet veel eerder heb laten doen”

Elke dag wordt in ons land gemiddeld één penisprothese geplaatst. De helft daarvan door Koenraad van Renterghem (58), professor in de urologie, verbonden aan het Jessa Virga-ziekenhuis in Hasselt en een wereldautoriteit op het vlak van penisimplantaten. Van Renterghem wordt één van de blikvangers in het nieuwe seizoen ‘Topdokters’, dat in april start. Wat zo’n prothese is, legt de dokter zelf uit. Hoe het voelt, vertellen twee van zijn patiënten.