"Elk gezinslid één knuffelcontact? Dat gaat levens kosten": hoofd intensieve zorg UZ Brussel ziet pijnlijk gemiste kans

Als het coronavac­cin er is, moet het ook nog verdeeld geraken: dit is waarom dat lastig kan worden

14 oktober De zoektocht naar een efficiënt Covid-19-vaccin verloopt sneller dan ooit bij eender welke andere aandoening in het verleden. Farmaceut Moderna bijvoorbeeld ging in een record van 63 dagen van de sequencing (het bepalen van de volgorde van de verschillende bouwstenen van het coronavirus) naar de eerste prik. Maar tegenover de indrukwekkende snelheid van enkele vergevorderde kandidaat-vaccins staat ook hun fysieke fragiliteit. En dat laatste stelt overheden voor enorme logistieke uitdagingen om de vaccins vlot tot bij de bevolking te krijgen. Vooral in de VS is er vrees voor chaos. Dat is in ons land op dit moment nog eerder voorbarig. “Maar we zijn er hier ook al wel mee bezig”, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme.