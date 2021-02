Eerste gevallen van Braziliaanse variant in ons land zijn volgens viroloog Steven Van Gucht geen reden tot paniek

Een van de vier besmettingen met de Braziliaanse variant werd vastgesteld bij een 57-jarige man uit Seraing in de provincie Luik. Ook in het Brusselse werden drie gevallen vastgesteld. Eén van hen had contact gehad met iemand die onlangs nog in Brazilië was geweest en is zo wellicht besmet geraakt. “Ik vermoed dat er een link is tussen deze vier mensen en dat ze elkaar besmet hebben”, zegt Steven Van Gucht.