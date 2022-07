Eerste 3.040 vaccins tegen apenpokken aangekomen in België

“Binnen 5 jaar zal de productie nog maar een week in beslag nemen”: specialist bespreekt technieken voor knieprothe­sen en de ‘nieuwe knie op maat’

Een ‘nieuwe’ knie op maat is geen toekomstmuziek meer: ze worden in ons land zelfs al geheel of gedeeltelijk terugbetaald. “Een welkome oplossing voor heel specifieke vormafwijkingen”, zegt prof. dr. Peter Verdonk. “Maar voor het merendeel van de patiënten volstaan een routineprothese en het vakmanschap van de chirurg.” En nee: “die knieprotheses op maat rollen voorlopig nog niet uit een 3D-printer.”

