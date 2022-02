“Een verrassende ontdekking”: dubbele mutaties in tumoren komen niet toevallig voor

Dubbele mutaties zijn in kankercellen geen toevalligheid. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven en het Francis Crick Institute in Londen. Tot hiertoe werd ervan uitgegaan dat zo’n situatie zich gewoonweg niet voordeed.

Het DNA van elke mens is opgebouwd uit vier verschillende nucleotiden - of bouwstenen - A, C, G en T. DNA bevindt zich in onze lichaamscellen in de vorm van chromosomen, elke lichaamscel telt 23 paar chromosomen. Het ene stukje van zo’n paar wordt overgeërfd van de moeder, het andere komt van de vader. Die stukjes worden maternale en paternale kopieën genoemd.

‘Foutje’

Wanneer cellen delen en hun DNA dus kopiëren in maternale en paternale kopieën gebeurt het meer dan eens dat er een ‘foutje’ optreedt. Zo’n foutje wordt mutatie genoemd. De statistische kans dat er in zowel de maternale als de paternale kopieën een mutatie in exact dezelfde bouwstenen sluipt wanneer een cel deelt, is bijzonder klein.

Daarom werd in genetische studies tot hiertoe aangenomen dat deze situatie zich gewoonweg niet voordoet, of werden deze dubbele mutaties beschouwd als ‘technische fouten’. Uit de studie blijkt nu dat die hypothese niet klopt, althans niet voor tumorcellen.

“Te groot om toeval te zijn”

Het onderzoeksteam onderzocht 2.658 volledige DNA-sequenties van 38 verschillende types tumoren en vond deze dubbele mutaties in 21 procent van de gevallen terug. “Dat aantal is te groot om toeval te zijn”, zegt postdoctoraal onderzoeker Jonas Demeulemeester (KU Leuven). “De resultaten zijn dus absoluut verrassend, we zijn er ook per toeval op gestoten. Waarschijnlijk komt dit proces ook voor bij gezonde cellen. Omdat die celdeling aan een veel lager tempo verloopt dan bij tumorcellen is dat helaas nog moeilijker te achterhalen.”

De onderzoekers werken nu aan nieuwe informaticaprogramma’s die dergelijke dubbele mutaties kunnen opsporen. De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift ‘Nature Genetics’.