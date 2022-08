Eén op de acht coronapatiënten krijgt 'long covid'

Ruim 15.000 gevallen van apenpokken in Europa en 2 overlij­dens

Tot nu toe zijn in Europa in totaal 15.624 gevallen van het apenpokkenvirus gemeld in 32 verschillende landen. Er overleden twee patiënten. Dat staat woensdag in een gezamenlijk rapport van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

3 augustus