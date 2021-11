Duizenden hiv-patiënten in Engeland verlost van dagelijkse pillen

Britse vrouwen getuigen over beangsti­gen­de ‘naaldaan­val­len’ in nachtclubs: “Gedrogeerd met een prik”

Verschillende politiekorpsen in het Verenigd Koninkrijk voeren onderzoek naar een opvallend nieuw fenomeen in Britse nachtclubs. Meerdere vrouwen getuigen dat ze tijdens een avondje uit geprikt werden met een naald en daarna compleet van de kaart waren. Gedrogeerd met een injectie. “Dit is iets helemaal anders dan al wat we eerder hebben gezien”, zegt de politie.

