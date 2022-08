Drempel voor ozonconcentratie in vijf meetstations overschreden

In de provincie Limburg werd de drempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht overschreden in Bree (195), Hasselt (184) en Gellik (181). Ook het Antwerpse Dessel (194) en het Vlaams-Brabantse Aarschot (183) kleurden buiten de lijntjes. Dat gebeurde telkens na 18 uur.

Op 19 juli werd de drempel al eens overschreden in ons land, ook toen was dat in Dessel (202) en Bree (194). Daarvoor werd op 18 juni in Ukkel al eens 181 microgram per kubieke meter opgetekend. In het ‘natte’ 2021 was er geen enkele ozondag, het eerste jaar zonder ozondagen sinds de start van die metingen in 1978.