Doorbraak: KU Leuven-onderzoekers slagen erin te voorspellen hoe goed kankerpatiënt op immuuntherapie reageert

Oncoloog over terugkeren­de borstkan­ker: "Je moet er een sterk karakter voor hebben en proberen de knop om te draaien”

Na 16 jaar is actrice Martine Jonckheere (66) opnieuw getroffen door borstkanker. Het is de nachtmerrie van elke kankerpatiënt, maar helaas geen uitzondering bij borstkanker. Zo vertelt prof. dr. Hannelore Denys, medisch oncoloog in het UZ Gent en gespecialiseerd in borstkanker. “Het is net typisch voor borstkanker om laattijdig terug te keren, na gemiddeld 5 à 10 jaar.”