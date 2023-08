Doorbraak in onderzoek naar kunstmatige nier: wetenschappers ontwikkelen implantaat dat nierdialyse moet vervangen

Ondanks muggen­spray toch gebeten? Studie toont dat steekmug erg bestand is tegen insectici­den

Een onderzoek van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen heeft bewijs geleverd voor een wijdverspreide insecticiden resistentie bij de huissteekmug (Culex pipiens) in Europa. De gevolgen daarvan zijn groot, stelt het ITG, want de resistentie maakt het moeilijker om uitbraken van bijvoorbeeld westnijlkoorts in te dijken.