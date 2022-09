“Dit hebben we nog niet gezien”: expert enthousiast over nieuw alzheimermedicijn. Maar komt er ooit een pil die geneest?

KFE wil zorgmodel kinderge­nees­kun­de hervormen: “Minder diensten pediatrie, meer andere zorgvormen”

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) stelt voor om het huidige zorgmodel voor kinderen te vervangen door een nieuw zorgprogramma. Zo is het voor de gezondheidsstudiedienst van de overheid aangewezen om het aantal kleine diensten pediatrie af te bouwen. Naast de klassieke dienst pediatrie is er in dat model ruimte voor andere zorgvormen, bijvoorbeeld de piste van een "voorlopige hospitalisatie" of observatie korter dan een dag.

27 september