Derde Europeaan met hiv officieel genezen na stamceltransplantatie

De man kreeg de stamceltransplantatie bijna tien jaar geleden en leeft inmiddels vier jaar in goede gezondheid, zonder behandelingen voor hiv. Onderzoeker van het UMC Utrecht Anne Wensing noemde hem eerder ook al als een van de virusvrije hiv-patiënten, maar hij wordt nu al zo lang gevolgd dat met grote zekerheid vast te stellen is dat hij echt genezen is van het virus. Over de casus is nu bovendien gepubliceerd in het vakblad Nature Medicine.