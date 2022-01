Deense studie toont aan dat "broertje" van omikronvariant nog besmettelijker is

Lees alles over het coronavirus in dit dossier .

"Uit de studie blijkt dat als één persoon in het huishouden besmet is met BA.2, er een gemiddeld risico van 39 procent is dat een ander lid van het huishouden binnen de eerste week zal worden besmet. Als de persoon daarentegen besmet werd met BA.1, is het risico 29 procent", aldus de Deense autoriteit voor de bestrijding van infectieziekten (SSI) in een verklaring.