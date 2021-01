De Belg die ons binnen het jaar een vaccin bezorgde: “De wereld mag België danken”

“Ik wandel net voorbij het Witte Huis. Het is onwerkelijk. Ik ben erg bezorgd over wat hier nu gebeurt”, zegt Moncef Slaoui. Het is half­zes ’s ochtends in Washington D.C. en de Amerikaanse Belg die het vaccin­programma van de VS tot woensdag leidde, is al op wandel. “Ik spreek u terwijl ik mijn ochtend­wandeling doe, anders zit ik echt te veel stil.”