Dankzij slimme pleister kunnen kankerpatiënten straks van thuis uit opgevolgd worden

Kanker blijft met 15.000 overlijdens per jaar een van de belangrijkste doodsoorzaken in België. Door de medische vooruitgang is de levensverwachting er door de jaren heen wel op vooruitgegaan. Zo zijn zeven op de tien patiënten drie jaar na hun diagnose nog in leven. Maar het behandelingstraject is vaak lang en ingrijpend. Een goede opvolging is ook van levensbelang.