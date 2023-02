Courante suikervervanger volgens nieuwe studie gelinkt aan hartproblemen: “Het risico is niet bescheiden”

Erythritol, een veelvoorkomende suikervervanger, is volgens een nieuwe studie van het Cleveland Clinic Lerner Research Institute gelinkt aan een hogere kans op bloedstolling, beroertes, hartaanvallen en overlijden. De zoetstof wordt onder andere gebruikt in heel wat keto-producten of om steviaproducten bij te zoeten.

Het Centrum voor Cardiovasculaire Diagnostiek en Preventie van het Cleveland Clinic Lerner Research Institute in de Amerikaanse staat Ohio publiceerde een studie waarin erythritol in verband wordt gebracht met een verhoogd risico op bloedstolling, beroertes, hartaanvallen en overlijden binnen drie jaar. Erythritol, een courante suikervervanger, kan je vinden in heel wat dieetproducten om ze zoeter te doen smaken ondanks een laag suikergehalte.

Volgens dr. Stanly Hazen, hoofdauteur van de studie die verscheen in Nature Medicine, is het risico niet te onderschatten. Patiënten met bestaande risicofactoren voor hartaandoeningen hadden volgens de studie twee keer zoveel kans op een hartaanval of beroerte als ze de hoogste niveaus van erythritol in hun bloed hadden. “Het staat op hetzelfde niveau als de sterkste cardiale risicofactoren, zoals diabetes”, zei Hazen.

De onderzoeksmethode van Hazen

Het onderzoek werd uitgevoerd op een steekproef van in totaal 4.139 Amerikanen en Europeanen die cardiale risicobeoordeling ondergingen. De eerste fase gebeurde met 1.157 bloedmonsters van Amerikanen met een risico op hartaandoeningen. Die fase van het onderzoek was niet gericht op de analyse van erythritol-gehaltes. De ontdekking van het verband tussen de stof en hartproblemen was puur toevallig volgens Hazen.

Om de bevindingen te bevestigen, werden nog eens 2.982 bloedmonsters geanalyseerd van Amerikanen en Europeanen. Ongeveer driekwart van de deelnemers in alle drie de populaties had een hartaandoening of hoge bloeddruk. Ongeveer een vijfde had diabetes. Meer dan de helft was man en tussen de 60 en 70 jaar oud.

Met aanvullend onderzoek in laboratoria en op dieren hoopte Hazen de achterliggende reden voor het verband te ontdekken. Volgens de resultaten zou erythritol ervoor zorgen dat bloedplaatjes sneller stollen en dus bloedklonters kunnen creëren. Als die bloedklonters afbreken en naar het hart reizen, kan dat een hartaanval veroorzaken. Als ze naar de hersenen gevoerd worden, kan het resulteren in een beroerte.

“Dit is alarmerend”, klinkt het bij dr. Andrew Freeman, directeur van cardiovasculaire preventie en welzijn bij National Jewish Health, een ziekenhuis in Denver. “Het is duidelijk dat er meer onderzoek nodig is, maar het kan zinvol zijn om erythritol in uw dieet voorlopig te beperken.”

De Calorie Control Council, een handelsgroep voor fabrikanten van kunstmatige zoetstoffen, reageert aan CNN echter dat “de resultaten van deze studie in strijd zijn met decennia van wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat caloriearme zoetstoffen zoals erythritol veilig zijn, zoals blijkt uit wereldwijde wettelijke toestemmingen voor het gebruik ervan.” De resultaten “moeten niet worden veralgemeend naar de algemene bevolking, aangezien de deelnemers aan de interventie al een verhoogd risico liepen op cardiovasculaire gebeurtenissen”, klinkt het.

De European Association of Polyol Producers wilde geen reactie geven aan CNN en zei dat het de studie niet had beoordeeld.

Wat is erythritol?

Erythritol is in eerste instantie een koolhydraat dat van nature voorkomt in heel wat fruit en groente. Het wordt echter ook in grote hoeveelheden kunstmatig geproduceerd om suikerarme producten bij te zoeten. “Het ziet eruit als suiker. Het smaakt naar suiker en je kunt ermee bakken”, zegt dr. Hazen. Erythritol heeft ook geen nasmaak, doet de bloedsuikerspiegel niet stijgen en heeft een minder laxerend effect dan sommige andere suikeralcoholen.

“Het is de lieveling van de voedingsindustrie geworden”, voegt dr. Hazen toe. “Het is een extreem populaire toevoeging aan keto- en andere koolhydraatarme producten die op de markt worden gebracht voor mensen met diabetes.”

In veel stevia producten is erythritol ook in significante hoeveelheden te vinden, volgens dr. Hazen. Stevia zelf is enorm zoet, zo’n 200 tot 400 keer zoeter dan suiker, en wordt daarom maar in kleine hoeveelheden toegevoegd. Erythritol geeft zoetstoffen een suikerachtige kristaltextuur en maakt daarom vaak een groot deel uit van de samenstelling.

Zulke suikerarme producten worden natuurlijk vaak aangeraden aan patiënten met diabetes of andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten. “De mensen die het meest kwetsbaar zijn, zijn net degenen waarvoor we dit soort dieetvoeding aanbevelen”, voegt dr. Hazen toe. De bevindingen van dit nieuwe onderzoek wekken daarom ongerustheid op.

Is erythritol wel veilig voor gezonde mensen?

Dr. Hazen en zijn team hebben in een laatste deel van het onderzoek ook een beperkte analyse uitgevoerd op gezonde vrijwilligers. De onderzoekers lieten acht vrijwilligers een drankje met 30 gram erythritol consumeren. Dat is volgens dr. Hazen de hoeveelheid die veel mensen in de VS consumeren. Hij baseerde zich voor dat cijfer op resultaten van de National Health en Nutrition Examination Survey, die jaarlijks de voeding in de Verenigde Staten onderzoekt.

“Dertig gram was genoeg om de bloedspiegels van erythritol duizendvoudig te laten stijgen”, zei Hazen. “Het bleef de volgende twee tot drie dagen boven de drempel die nodig is om het risico op bloedstolling te activeren en te verhogen.”

“De wetenschap moet een diepere duik nemen in erythritol en haast maken, want deze stof is nu overal verkrijgbaar. Als het schadelijk is, moeten we het weten”, reageert dr. Freeman van National Jewish Health nog.