Coronavirus muteert volop: hoe gevaarlijk is dat? En wat betekent dat voor onze vaccinatiestrategie?

Hoeveel mutaties telt het coronavirus intussen?

De variant van het coronavirus die in de Kempen voor een plotse opstoot zorgde en behoorlijk wat ophef veroorzaakte, blijkt uiteindelijk niet meer dan een mutant van het virus dat op dit moment dominant is in de wereld, de D614G-variant. Van dergelijke mutaties zijn er ondertussen duizenden. Sommige bronnen spreken van 3.000 Covid-19-mutaties rond het ondertussen bekende spike-eiwit, anderen zelfs van 4.000. Viroloog Johan Neyts (KU Leuven) vergelijkt het muteren met een kopieermachine: “Wanneer een paar viruspartikeltjes in onze luchtwegen binnenkomen, worden ze miljoenen keren gekopieerd, samen met hun genetisch materiaal. Maar soms sluipen er bij dat kopiëren kleine foutjes in, zoals dat bij mensen en hun genetisch materiaal ook het geval is. Alleen komen er in ons DNA weinig fouten voor en bij corona meer. Dat zijn mutaties.”