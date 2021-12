Coronapil van Pfizer mag in noodgevallen gebruikt worden

Dit jaar meer griepvac­cins afgeleverd in apotheken, toch nog ruimte voor verbete­ring

Dit jaar werden in vergelijking met vorig jaar vijf procent meer griepvaccins afgeleverd in de Belgische apotheken. In totaal ging het begin december om 2.056.861 vaccins. Er blijkt vooral meer vraag te zijn in de leeftijdsgroepen 50-65 en jonger dan 50 jaar. Toch is er - met de drie typische griepmaanden januari, februari en maart in het verschiet - nog ruimte voor verbetering, zegt de Algemene Pharmaceutische Bond (APB).

