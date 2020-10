Coronablaastest met onmiddellijk resultaat vanaf volgende maand in Nederland

WHO keurt goedkope Co­vid-19-snel­test goed: al na kwartier resultaat

29 september De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een sneltest om Covid-19 op te sporen goedgekeurd. De test geeft al na een kwartier tot een half uur de uitslag. Hij is bovendien goedkoop. Bedoeling is om de sneltest wereldwijd uit te rollen, met voorrang voor armere landen. België komt eveneens in aanmerking om de test aan te kopen.