Cholera eist 140 mensenlevens in zeven maanden in Kameroen

Cholera is een infectieziekte veroorzaakt door de bacterie Vibrio cholerae. De ziekte wordt vooral overgebracht door vervuild drinkwater of voedsel. De infectie verloopt meestal asymptomatisch, maar kan ook ernstig en zelfs fataal verlopen. Het begin is acuut met heftig braken en hevige, kortdurende diarree, zonder koorts of buikkrampen. Zonder behandeling kan cholera in enkele uren tijd dodelijk zijn.