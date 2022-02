CEO BioNTech: corona is een blijver, maar de wereld is "beter voorbereid"

Lees alles over het coronavirus in dit dossier .

“Er komen andere varianten”, benadrukt Sahin, “omdat het virus zal blijven muteren. Er circuleren nu al andere varianten in de wereld. We leren echter steeds meer en we zijn er beter op voorbereid.”

De BioNTech-CEO zegt dat we moeten accepteren dat we de komende tien jaar met het virus zullen moeten leven.

Aangepast vaccin tegen omikron

Gegevens over de lopende klinische studie met het aan omikron aangepaste vaccin zullen in maart beschikbaar zijn, vertelt hij. In de Duitse krant ‘Bild’ verduidelijkt de CEO dat het vaccin indien nodig in april of mei kan worden toegediend, hoewel tal van Europese landen hun coronamaatregelen momenteel versoepelen of al hebben opgeheven.