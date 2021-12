Canada verwacht nog dit jaar plantaardige coronaprik

Infectio­loog Callens deelt frustratie na moeilijke nacht op corona-afdeling: “Iemand naar huis gestuurd die ik liever in het ziekenhuis had gehouden”

De werkdruk voor ziekenhuizen wordt alsmaar groter in deze vierde coronagolf en dat leidt soms tot moeilijke situaties voor de artsen. In het Universitair Ziekenhuis in Gent is gisteravond een coronapatiënt terug naar huis gestuurd omdat er nog plaats vrijgehouden moest worden voor andere patiënten die mogelijk nog zieker waren. “Alles verliep veilig en de patiënt kan thuis opgevolgd worden, maar in de ideale omstandigheden had ik die persoon nog één tot twee dagen in observatie willen houden, maar dat kon nu niet”, vertelt infectioloog Steven Callens onze redactie.

