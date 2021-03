Canada eerste land dat anticonceptiepil Estelle van Luiks farmabedrijf Mithra goedkeurt

Zit er een microchip in het coronavac­cin of verandert een prik uw DNA? Viroloog Johan Neyts houdt enkele mythes tegen het licht

15 februari In Brussel en Wallonië is een groot deel van het rusthuispersoneel niet te vinden voor een inenting met een coronavaccin. Uit een enquête van Test Aankoop bij 1.000 Belgen blijkt dan weer dat slechts 4 op de 10 Belgen bereid is zich onmiddellijk te laten vaccineren. Als een van de belangrijkste oorzaken voor twijfel over de vaccins, wordt vaak gewezen naar foutieve informatie die de ronde doet op sociale media. Viroloog Johan Neyts, professor aan de KU Leuven, vindt dat het de taak is van wetenschappers en experts om de bevolking zo goed mogelijk te informeren over de vaccins. Samen met hem hielden we een aantal veel voorkomende foutieve beweringen over de vaccins tegen het licht.