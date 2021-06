Britse studie: “Mix van Pfizer- en AstraZeneca-vaccins geeft goede bescherming”

Tweede AstraZene­ca-prik vervroegen kan waarschijn­lijk vanaf deze week: zo zal het werken

28 juni 65-plussers en risicopatiënten die nog op een intervaltermijn van 12 weken staan tussen hun twee AstraZeneca-prikken, zullen die waarschijnlijk vanaf morgen of woensdag zelf kunnen vervroegen naar minimaal 8 weken. Dat kan via het reservatiesysteem waarmee de eerste afspraak vastgelegd werd, of via de helpdesk van het lokale vaccinatiecentrum.