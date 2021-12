Britse studie bevestigt: omikron maakt minder ziek

10 kinderen met corona opgenomen in AZ Damiaan in Oostende: “Maar corona is niet altijd de reden van opname, dus laat ons niet te voorbarig zijn”

In het Algemeen Ziekenhuis Damiaan in Oostende zijn vorige week 10 kinderen opgenomen die besmet waren met het coronavirus. Nog nooit eerder maakten ze dat mee in het ziekenhuis. Toch moeten we voorzichtig zijn met onmiddellijk de vinger te wijzen naar corona, zeggen pediaters. “Ze worden opgenomen met andere infecties of verkoudheden en daar komen dan toevallige covid-besmettingen uit. Ze zijn dus meestal niet ziek door corona”, klinkt het.

26 december