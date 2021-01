Britse experten raden gebruik alcohol voor en na vaccin sterk af: “Kan invloed hebben op immuunreactie”

Voor een experiment voor de BBC-documentaire ‘The Truth About Boosting Your Immune System’, die uitgezonden wordt op 6 januari, nam specialist in de spoedgeneeskunde Ronx Ikharia bloedmonsters af voor en na het drinken van drie glazen prosecco. Ze ontdekte dat de hoeveelheid alcohol voldoende was om het aantal witte lymfocytcellen in het bloed met de helft te verminderen.

Dit is een probleem, zegt ze, omdat dergelijke cellen cruciaal zijn bij het afweren van aanvallen op het lichaam door virussen en andere pathogenen. “Als ze worden verminderd of beschadigd door alcoholgebruik, kan dit de immuunrespons verzwakken”, aldus de expert nog.

Quote Het immuunsys­teem moet tiptop werken om een ​​goede reactie van het vaccin te krijgen. Dus als je de avond ervoor of kort erna drinkt, zal dat niet helpen Sheena Cruickshank, immunoloog van de Universiteit van Manchester

Professor Sheena Cruickshank, immunoloog van de Universiteit van Manchester, legt in de documentaire uit dat het “immuunsysteem tiptop moet werken om een ​​goede reactie van het vaccin te krijgen”. “Dus als je de avond ervoor of kort erna drinkt, zal dat niet helpen", klinkt het. Daarom is volgens de Britse experts de veiligste optie om een paar dagen voor en nadat het vaccin is toegediend niet te drinken.

Tijdsduur

Verder onderzoek moet echter wel nog duidelijkheid brengen over de tijdsduur en zou ook meer aan het licht kunnen brengen over de impact van alcohol op de vatbaarheid voor het coronavirus. Er zijn momenteel nog geen aanwijzingen dat onthouding van alcohol in de dagen vóór of na vaccinatie een gunstig effect zou hebben op de doeltreffenheid ervan.