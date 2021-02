Brits onderzoek: cholesterolverlagers veroorzaken geen spierpijn

Gent Welke sport past het best bij mij? Wij deden de bij BV’s populaire test emma.health: “Duurspor­ter, geen neiging tot alcoholver­sla­ving en opletten met zout”

30 januari Waar reageert jouw lichaam het best op? Welke voedingsstoffen verteert jouw lichaam het best? En hoe pas je dat in in je levensstijl? Het is een hype bij BV’s, om op basis van een eenvoudige DNA-test een soort ‘sportpaspoort’ van jezelf te laten maken. Emma.health leest het allemaal uit. Maar ben je daar ook écht iets mee? Wij deden de test en het antwoord is volmondig: ja.