“Braziliaanse variant kan immuniteit verschalken en is tot meer dan twee keer besmettelijker”

De Braziliaanse variant werd eind december ontdekt in Manaus, de hoofdstad van de staat Amazonas in Noord-Brazilië. De P1-variant kreeg al snel een groot deel van de stad in zijn greep, onder meer omdat hij zo besmettelijk was. Maar de variant besmette ook mensen die door een eerdere infectie al immuniteit hadden opgebouwd tegen Covid-19.

Naar alle waarschijnlijkheid stak de P1-variant al in november vorig jaar de kop op in Manaus, een stad in het Braziliaanse Amazonegebied met 2 miljoen inwoners. In sneltempo raakten de inwoners er besmet met deze variant. Nu blijkt dat de Braziliaanse variant niet alleen eerder geïnfecteerde personen kan herbesmetten, maar ook dat het Chinese vaccin CoronaVac, dat in Brazilië gebruikt wordt, minder bescherming biedt tegen de P1-variant.

Laboratorium

Dat laatste kwam naar boven bij laboratoriumexperimenten, waarvan de resultaten evenwel niet altijd overeenstemmen met de situatie in de realiteit, zo benadrukt Nuno Faria, viroloog aan het befaamde Imperial College London en een van de auteurs van de studies, in The New York Times. “De bevindingen gelden voor Manaus, maar ik weet niet of ze ook gelden voor andere locaties”, zegt hij. Vaccins kunnen nog altijd een goede bescherming bieden tegen de Braziliaanse variant, ook al produceren ze minder sterke antilichamen bij de gevaccineerde personen. Als die toch besmet raken, zullen ze dankzij het vaccin minder ernstig ziek worden.

De P1-variant heeft zich inmiddels al verder verspreid in de rest van Brazilië en komt vandaag voor in nog 24 andere landen, waaronder België. Om de verspreiding ervan tegen te gaan is het belangrijk om de gekende maatregelen te blijven opvolgen, zoals het dragen van een mondmasker en afstand houden van anderen. Ook vaccinatie blijft nuttig en beschermt wie toch besmet raakt tegen ernstige Covid-19-symptomen.

Groepsimmuniteit

Opvallend bij Manaus is dat de stad eind april vorig jaar al te kampen had met een serieuze piek in het aantal coronabesmettingen en ook in het aantal doden. Na die zware golf werd gedacht dat Manaus groepsimmuniteit had opgebouwd. Uit onderzoek van bloedstalen door Nuno Faria en zijn team bleek dat grofweg drie kwart van de inwoners van Manaus een infectie met het coronavirus had opgelopen. En toch had Manaus eind vorig jaar opnieuw prijs, met nog een hogere piek van het aantal gevallen dan eind april.

Faria ontdekte een variant die hij nog niet eerder had gezien. Het ging niet om de Britse variant, die wél in andere delen van Brazilië voorkwam, maar niet in Manaus. De viroloog was meteen ongerust, vooral omdat bepaalde mutaties van de Braziliaanse variant ook in de Britse en Zuid-Afrikaanse variant waren aangetroffen. Experimenten toonden aan dat sommige van die mutaties tot een meer besmettelijkheid leidden en dat andere erin slaagden om antilichamen - van vorige infecties of gegenereerd door vaccins - te verschalken. “Er lijkt steeds meer bewijs te zijn dat suggereert dat de meeste gevallen uit de tweede golf inderdaad een soort van herinfecties zijn”, besluit Faria.