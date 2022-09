Smaak van boerenkool doet ongeboren baby’s grimassen trekken

Hoewel eerdere studies hebben gesuggereerd dat onze voedselvoorkeuren al voor de geboorte beginnen en kunnen worden beïnvloed door het dieet van de moeder, is het nieuwe onderzoek volgens het team het eerste dat rechtstreeks kijkt naar de reactie van ongeboren baby’s op verschillende smaken.

“De gezichtsuitdrukkingen van de foetus zien wanneer die een bittere of niet-bittere smaak waarneemt, dat is volledig nieuw”, aldus professor Nadja Reissland, van de universiteit in het Engelse Durham, coauteur van het onderzoek.

Smaak vanaf 14 weken

Het team schrijft in het vakblad ‘Psychological Science’ dat aroma’s van het dieet van de moeder in het vruchtwater zitten. Smaakpapillen kunnen vanaf 14 weken zwangerschap smaakgerelateerde chemicaliën detecteren, geurmoleculen kunnen vanaf 24 weken zwangerschap worden waargenomen.

Om na te gaan of foetussen specifieke smaken onderscheiden, bekeek het team echoscans van 70 zwangere mensen tussen 18 en 40 jaar, die in twee groepen werden verdeeld. De ene groep werd gevraagd 20 minuten voor een echoscopie een capsule boerenkool in poedervorm in te nemen, de andere een capsule wortelpoeder. Alle vrouwen werd gevraagd niets meer te eten in het uur voor hun scans.

Het team voerde vervolgens een frame-voor-frame-analyse uit van de frequentie van een groot aantal gezichtsbewegingen van de foetussen, waaronder combinaties die leken op lachen of huilen.

Huilen bij boerenkool, lachen bij wortel

Uit de resultaten bleek dat foetussen ongeveer twee keer zo vaak een huiluitdrukking vertoonden wanneer de moeder een boerenkoolcapsule consumeerde in vergelijking met een wortelcapsule of geen capsule. Wanneer de moeder echter een wortelcapsule innam, namen de foetussen twee keer zo vaak een lachende uitdrukking aan als wanneer de moeder een boerenkoolcapsule of geen capsule innam.

Boerenkool bevat veel vitamine A, C en K. Een kopje gehakte boerenkool levert meer dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van deze vitamines. Het is ook een goede bron van vitamine B6, calcium, foliumzuur en ijzer. Vanwege die kenmerken wordt het sinds enkele jaren als ‘superfood’ geprezen. Dat het daarom nog niet lekker is, vinden blijkbaar ook ongeboren kinderen.

Volledig scherm De gelaatsuitdrukking van de foetus nadat de moeder boerenkool had gegeten. © Fetal and Neonatal Research lab, Durham University