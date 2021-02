EU haalt Russisch vaccin Spoetnik V maar best in huis, zeggen ook Belgische experts

Krijgen wij een Spoetnik-vaccin in onze arm? Tot voor kort achtte iedereen dat ondenkbaar, omdat over het wel erg snel gelanceerde vaccin uit Moskou niets bekend was. Maar een publicatie in het medische topblad The Lancet bewijst dat het veilig is en 92 procent werkzaam tegen Covid-19. Daardoor smelt de scepsis. Zeker nu de vaccinleveringen haperen en het AstraZeneca-Oxford-vaccin minder goed presteert dan gehoopt.